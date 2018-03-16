Постпред России рассказал, к чему приведет выход Украины из СНГ

Выход из СНГ лишит Украину многих возможностей, считает постпред РФ при содружестве Андрей Шведов.

Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

«Для той же Украины страны Содружества представляют немаловажный экспортный рынок (порядка 16%), особенно для ее машиностроительной продукции. Соответственно, выход из соглашений лишает эту страну многих прав и возможностей», — сказал Шведов в интервью газете «Известия».

По его словам, договоренностями в рамках содружества регулируются вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство, скорой медицинской помощи и другие. Также в рамках содружества создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей.

Постпред РФ отметил, что, поскольку сотрудничество в СНГ носит взаимовыгодный характер, все страны-партнеры заинтересованы в том, чтобы украинцы не теряли связей с организацией.

«За последние годы Киев свернул до минимума свой вклад в деятельность СНГ. Но это не помешало организации активно работать и развиваться», — уточнил Шведов.

Он также напомнил, что участие в СНГ является добровольным и каждое государство само определяется в этом вопросе.