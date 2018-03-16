Правоохранители усилили меры безопасности на территории Киева для недопущения дестабилизации оперативной обстановки.

Было поручение министра внутренних дел об обеспечении общественной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это было сделано для обеспечения этими нарядами общественного порядка в Киеве, противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки», — рассказал представитель МВД Артем Шевченко

По его словам, меры ввели сегодня, 16 марта, и продлятся они до «особого распоряжения».

«Привлечены дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами», — добавил Шевченко.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сообщила, что меры безопасности усилили в частности в правительственном квартале, на железнодорожном вокзале и автовокзалах.