Предсказание «спящего пророка» о Путине, России и США начало сбываться: этого в Вашингтоне боялись больше всего

Предсказания, прогнозы – новости сегодня. В сети опубликовано предсказание одного из самых известных и авторитетных ясновидящих в мире –Эдгара Кейси, именуемого в народе «спящим пророком». Эксперты утверждают, что центральное предсказание американского провидца по России и США начало сбываться.

В серии своих лекций ясновидящий говорил о глобальной роли России в мировом устройстве. Он утверждал, что в российском государстве появится сильнейший лидер, который сможет завоевать уважение во всем мире и будет пользоваться огромным авторитетом на международной политической арене. Эксперты обращают внимание на то, что последние события в Сирии и Ираке продемонстрировали значительную роль российского государства в мировой политике.

Россия в кратчайшие сроки сумела остановить ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ), ликвидировав склады боеприпасов, а также потоки снабжения боевиков. Российские силовики добились результатов, которых Соединенные Штаты не смогли достичь после многолетних ударов по террористам. Даже конгрессмен-демократ Талси Хаббард выступил с вопросом к американскому президенту, что плохого в том, что Россия наносит удары по ИГИЛ.

В предсказании «спящего пророка» основная роль в мировом устройстве относится к России. Ясновидящий говорил, что именно российское государство станет опорой и надеждой для всего мира, страна выступит на стороне добра в «предстоящем глобальном потрясении». Именно Россия станет одним из лидеров – духовных, политических и экономических.

Более того, Кейси предупреждал о нравственном упадке в Соединенных Штатах. Прошли десятилетия с того момента, и можно наблюдать, как предсказания американского экстрасенса постепенно сбываются.