Презентован клип Ромы Риччи на песню "Ты нравишься мне"

Певец и блогер Рома Риччи презентовал клип на трек "Ты нравишься мне", съемки которого прошли в автоцентре «Смартриум» (смотрите видео ниже).Режиссером клипа выступил Дима Croll, идея которого добавить в сценарий много интересных цветовых решений и трендов понравилась артисту, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.«Съемки проходили всю ночь, - рассказывает Рома Риччи, - очень много положительных эмоций, слаженная работы команды. Видно, что все были заинтересованы в качественной, красивой картинке, в итоге мы ее и получили. Это дебютный клип в моем, так сказать, новом творчестве. Все мои треки на данный момент стильные, модные, поэтому клип мне хотелось сделать таким же. На первой встрече с режиссером и его командой было понятно, что мы смотрим в одном направлении. Мне понравилось, что Дима тоже следит за зарубежными трендами, он сразу же предложил идею, которая и легла в основу всего сценария».«Ты нравишься мне» - клип, в котором есть и любовь с первого взгляда, и много энергичных танцев в лучах ярких софитов. Мини-история, которая многим покажется банальной, но жизненной, а от того и знакомой почти каждому из нас. Легкий флирт в клубе, борьба за внимание девушки, страстные взгляды, современная музыка, увлекательный сюжет.В клипе также приняли участие Red Haze Crew – танцевальная команда под руководством топового хореографа Дмитрия Черкозьянова, призеры мирового уровня. На площадке состоялся самый настоящий танцевальный батл между главной героиней и артистом. Кто победил и случится ли хэппи энд? Об этом можно узнать, посмотрев клип.«У нас было около 50 человек массовки, кстати, это также ребята из Red Haze Crew, и все до последнего присутствовали на площадке, отработали на все 100%, несмотря на то, что мы снимали клип всю ночь. Я очень благодарен танцевальной команде за их ответсвенный подход к работе, профессионализм. Спасибо все тем, кто принимал участие в клипе, работал над стилем, отвечал за свет, камеры, находился в кадре и за кадром. Мы вместе проделали огромную работу, я искренне благодарен каждому, доволен результатом”, – прокомментировал Рома Риччи.