При крушении «Черного ястреба» ВВС США на границе Ирака и САР погибли девять военных

В Ираке на границе с САР рухнул вертолет США HH-60 Black Hawk («Черный ястреб»).

В катастрофе, произошедшей в районе Аль-Каима, погибли девять человек, то есть американские военнослужащие понесли в Сирии самые серьезные потери за последнее время.

Это станет значительной имиджевой потерей для США, сообщают в Telegram-каналах военные эксперты Семен Пегов (WarGonzo) и Борис Рожин (colonelcassad). Пентагон уже подтвердил, что в катастрофе погибли семь спецназовцев и два пилота.

Как пишет Пегов, американские военные не поставили в известность иракские службы о полете вертолета на территории Ирака, хотя по договору делать это обязаны. Однако, когда речь идет о контингенте, развернутом в Сирии — то США стараются скрывать сведения даже от союзников, уточняет Пегов. По его словам, по факту, «Черный Ястреб» нелегально залетел в Ирака на 20 километров, где и разбился.

В настоящее время Пентагон рассматривает две версии крушения — песчаная буря и атака боевиков ИГ(«Исламское государство» — запрещенная в РФ террористическая организация). Аналитики отмечают, что версия с ИГ наиболее правдоподобна, так как в том районе все еще действуют боевики.

Как отметил Рожин в комментарии ФАН, этот инцидент стал самой крупной одномоментной потерей среди американского спецназа в САР. Он также отметил, что в пользу версии, что вертолет сбило ИГ, говорит то, что погибли все военные. Он также выразил мнение, что это происшествие в итоге будет использоваться во внутриамериканских политических разборках.