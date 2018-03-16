Путин анонсировал подготовку новой редакции майских указов

Президент России Владимир Путин объявил о начале подготовки новой редакции майских указов, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

«Перед тем как подготовить новое издание указов 2012 года, о которых вы помните, нам нужно будет, исходя из того, что сделано, исходя из задач, которые возникают сегодня, подготовить новые ориентиры», — сказал Путин на встрече с медиками в петербургском Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова.

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Глава государства также напомнил, что утром 16 марта были опубликованы первые поручения Правительству и Администрации в рамках исполнения первых поручений в контексте Послания Федеральному Собранию.

«Только что вышли мои поручения Правительству и Администрации и начнётся подготовка конкретных указов по направлениям деятельности, по отраслям, в том числе и по здравоохранению, по медицине», — отметил Президент России.

Ранее «Парламентская газета» писала, что Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию.

В майских указах президента — программе развития социально-экономической сферы, которую Владимир Путин изложил в 2012 году сразу после вступления в должность Президента России — были отражены параметры, на которые национальная экономика должна выйти в течение пяти лет.

Среди мер был в том числе указ о повышении заработной платы бюджетников до 100% или 200% от средней заработной платы по региону к 2017 году. Позднее по просьбе региональных властей период исполнения указа был продлён ещё на один год.

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