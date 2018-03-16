Путин определил национальные цели развития России

Президент Владимир Путин поручил АП разработать проект указа, определяющего национальные цели развития России до 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Администрации Президента Российской Федерации обеспечить разработку проекта указа Президента Российской Федерации, определяющего … национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года», — говорится в поручении президента. Читайте по теме

Путин утвердил ряд поручений по реализации Послания Федеральному Собранию

В соответствии с поручением президента, к 2024 году средняя продолжительность жизни в России должна достигнуть 78 лет против нынешних 72 лет, уровень бедности сократиться в два раза, рост пенсий должен превысить инфляцию.

Кроме того, Путин поставил задачу войти в число пяти крупнейших экономик мира. Согласно данным Всемирного банка, сегодня это США, Китай, Япония, Германия и Британия. За ними идут Франция, Индия, Италия, Бразилия, Канада, Южная Корея и Россия.

Также на протяжении ближайших 6 лет планируется улучшать жилищные условия как минимум 5 миллионов семей ежегодно.

При этом президент ставит задачу обеспечить россиянам комфортную городскую среду, создать условия для самореализации граждан и систему поиска и поддержки талантливых людей.

Ответственным за разработку соответствующего указа, в котором будут определены целевые показатели и стратегические задачи по данным направлениям, назначен глава администрации президента Антон Вайно.

Яндекс.Дзенв Telegram

Министр обороны Британии предостерёг от новых поспешных действий в отношении России

Эксперт рассказал о единственном решении «газовой дилеммы» для Украины

Орешкин: повышение пенсионного возраста в России обсуждается