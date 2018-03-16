«Путин, останови»: Родительские организации требуют прекратить антисемейную политику

15-го марта в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и др. городах прошли пикеты родительских организаций, требующих от будущего Президента прекратить курс нынешнего Правительства РФ, которое за последние 5 лет внедрило в России все основные механизмы «ювенальной юстиции» западного образца, а теперь пытается еще и отменить тайну частной жизни, установив жесточайший контроль за семьей и личностью с помощью электронно-цифровых технологий.

Целью пикетчиков во всех случаях было информирование власти. Дело в том, что очень многие антисемейные инициативы приводились в жизнь не законами, а подзаконными актами — инструкциями, приказами, регламентами и т.п. «Закон о шлепках», принятый обманным путем и впоследствии отмененный Думой с подачи Президента по настоянию родительских организаций, — это, скорее, одно из исключений, которое попало в поле зрения широкой родительской общественности. В результате Владимир Путин, 5 лет назад обещавший родительской общественности на съезде Родительского всероссийского сопротивления, что ювенальной юстиции в России не будет, во многом мог быть дезинформирован об истинном положении дел в семейной и вообще в социальной сфере. Именно поэтому он в прошлом году в ответ на вопрос руководителя информационного-правозащитного центра «Иван Чай» Элины Жгутовой о ювенальной юстиции потребовал от правительства РФ предоставить отчет об изъятии детей из семей. Но поскольку у родительской общественности никакого доверия к г-дам Голодец и Медведеву нет, ряд родительских организаций подготовили свои отчеты, на основании которых сенатор Елена Мизулина представила свой Альтернативный доклад, вызвавший эффект разорвавшейся бомбы. Так, в этом документе впервые прозвучало, что в России ежегодно изымается из семей более 300 тыс. детей и что в стране фактически создан детский рынок, часть которого направлена на удовлетворение внешнего «спроса».

Тогда же выяснилось, что большинство опасных антисемейных новшеств внедряется лоббистами из прозападных некоммерческих организаций, которые наводнили органы власти и общественные советы при Минтруда, Минобнауки, Минздраве и т.п. Именно эти граждане были реальными авторами «Национальной стратегии действий в интересах детей», где интересы детей противопоставлялись интересам родителей. Они же продолжают лоббировать всякие законопроекты «О семейно-бытовом насилии» и «О гендерном равенстве» и т.п.

Наконец, они же сейчас пытаются пропихнуть страшные антисемейные нормы в проект «Десятилетие детства».

Хотя в последнее время отношение к этим лоббистам со стороны власти начало меняться: появился научно-экспертный совет по семейной политике при Совете Федерации, та же Элина Жгутова вошла в Общественную палату РФ и т.п. — основной вектор семейной политики не поменялся. В связи с этим родительские организации очень надеются на то, что после выборов, когда у Президента появится конституционная обязанность сменить Правительство, ситуация принципиально изменится. Как уже сообщала «Катюша», на прошлой неделе ряд российских родительских сообществ провел съезд в Москве, где была принята резолюция с требованием изменения курса в сторону демографической безопасности. А сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и др. городах прошли одиночные пикеты у полномочных полпредств и приемных Президента, участники которых передали будущему главе государства свои наказы касательно защиты семьи, запрета реализации антисемейных установок и механизмов электронного контроля над личностью.

В частности, участники Петербургского пикета передали полпреду Президента вот такое обращение:

И даже специально разработанную экспертным советом ОУЗС Стратегию действий в интересах семьи, которая содержит подробный план законодательных инициатив, призванных сменить ювенальный дискурс, вернув наше законодательство и правоприменительную практику на традиционные рельсы, соответствующие базовым ценностям русской цивилизации.

http://katyusha.org/view?id=9558