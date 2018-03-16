Путин подписал указ о вручении наград «За наставничество»

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о награждении знаками отличия «За наставничество».

Документ размещен на портале правовой информации 16 марта. Как сообщается в указе, президент распорядился наградить за профессиональное становление молодых специалистов и активную наставническую деятельность главу образовательного учреждения «Морской центр капитана Варухина Н.Г» Николая Варухина.

Аналогичные награды получили ректор Самарского госмедуниверситета Геннадий Котельников и главный научный сотрудник Петербургского национального университета информационных технологий Анатолий Шалыто.

Ранее российский лидер Владимир Путин учредил своим указом данный знак отличия, который вручается россиянам за наставничество молодежи в разных сферах.