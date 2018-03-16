Путин поручил декриминализировать ряд преступлений бизнесменов

Президент Владимир Путин поручил разработать предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных бизнесменами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Поручение президента должно быть выполнено к 1 декабря.

Разработкой предложений займется рабочая группа по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным судом РФ.

Президент поручил представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями, предусмотрев при необходимости последующую их квалификацию в качестве административных правонарушений.

Ранее президент утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года.