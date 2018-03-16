Путин поручил разработать указ о национальных целях развития России

Президент России Владимир Путин по итогам своего послания к Федеральному собранию поручил администрации президента разработать указ, определяющий национальные цели развития России до 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Администрация президента должна обеспечить разработку проекта указа к 15 апреля.

Проект указа должен включать вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых.

Помимо этого указ должен предусматривать увеличение численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов, а также снижение вдвое уровня бедности в стране.

Также в поручениях указывается, что что национальные цели должны включать улучшение жилищных условий не менее чем 5 млн семей ежегодно, создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов.