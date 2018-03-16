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Путин поручил разработать указ о национальных целях развития России


Добавлено: 16 мар 2018 в 12:57, Категория: Новости на сегодня
Путин поручил разработать указ о национальных целях развития России

Президент России Владимир Путин по итогам своего послания к Федеральному собранию поручил администрации президента разработать указ, определяющий национальные цели развития России до 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Администрация президента должна обеспечить разработку проекта указа к 15 апреля.

Проект указа должен включать вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых.

Помимо этого указ должен предусматривать увеличение численности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году, повышение уровня жизни граждан, устойчивый рост их реальных доходов, а также снижение вдвое уровня бедности в стране.

Также в поручениях указывается, что что национальные цели должны включать улучшение жилищных условий не менее чем 5 млн семей ежегодно, создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов.


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Добавлено: 16 мар 2018 в 12:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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