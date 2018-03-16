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Расшифровано послание дьявола, написанное в XVII веке монашкой, одержимой Люцифером


Добавлено: 16 мар 2018 в 06:01, Категория: Технологии
Расшифровано послание дьявола, написанное в XVII веке монашкой, одержимой Люцифером

Только спустя 340 лет ученые из Сицилии смогли расшифровать таинственное письмо, оставленное сестрой Марией Крочифиссой делла Кончезионе. Считалось, что монахиня была одержима дьяволом, и это послание ее руками написал сам «враг рода человеческого».

Письмо было написано 11 августа 1676 года девушкой, находившейся в бенедиктинском монастыре на Сицилии. Легенды гласят, что однажды утром Мария проснулась с пятнами чернил на лице и руках и обнаружила возле кровати загадочное письмо, написанное на непонятном языке. Девушка не смогла разгадать загадочный шифр послания, которое состояло из смеси букв латинского и греческого алфавитов, а также содержало рунические элементы и знаки кириллицы.

На протяжении веков исследователи пытались расшифровать таинственные письмена, но их усилия не увенчались успехом. Наконец, специалисты научного центра «Людум» в Катании решили задействовать в переводе «даркнет» — «Сеть поверх другой Сети интернет». Там лингвисты нашли программное обеспечение для декодирования, с помощью которого удалось осуществить перевод старинного текста.

Они загрузили в программный переводчик латынь, древнегреческий, арабский и рунический алфавиты. Письмо показалось ученым весьма бессвязным и не всегда последовательным, действительно напоминающим что-то дьявольское.

По предположению исследователей, монахиня могла страдать шизофренией или биполярным расстройством. Согласно легендам, позже она написала еще два письма в похожей манере, но до наших дней они не дошли.



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Добавлено: 16 мар 2018 в 06:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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