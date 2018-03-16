Разведчики 58-й армии ЮВО осваивают новейшие приборы навигации «Грот-М» в полевых условиях

На общевойсковом полигоне Тарское в Северной Осетии начался полевой выход разведчиков 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и в Закавказье.

В ходе мероприятия с военнослужащими пройдут занятия по тактико-специальной, воздушно-десантной подготовке и вождению военной техники. Разведчики также выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Особое внимание будет уделено индивидуальной подготовке личного состава, совершенствованию навыков применения вооружения и военной техники, технических средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

Военнослужащие также будут совершенствовать навыки ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях, а также отработают порядок противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Кроме этого, разведчики освоят модернизированные малогабаритные навигационные приборы индивидуального пользования «Грот-М» системы ГЛОНАСС.

В мероприятии принимают участие более 500 военнослужащих мотострелковых бригад, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Южной Осетии.