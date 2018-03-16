Россия пообещала оказать мощнейшее давление на Великобританию

Россия намерена оказать на Великобританию мощнейшее давление в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил телеканалу «Россия 24» посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

«Мы будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса. Я уверен, что мы их с этой колеи уже не выпустим», - сказал он.

Также Яковенко заявил, что Великобритании придется ответить за ухудшение отношений с Россией. Дипломат подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России будут иметь достаточно неприятные последствия для Великобритании.

«В этот раз британцам придется отвечать в том числе и пред своим общественным мнением за обвал российско-британских отношений. В конечном счете это говорит и о качестве той политики, которая ведется в этой стране. В том числе и об информировании людей о том, что у них происходит», - сказал Яковенко.

Ранее стало известно, что штат российской дипмиссии в Лондоне будет сокращен на 40% в связи с высылкой дипломатов по решению британских властей.