Россиянка Анна Миленина завоевала седьмое золото Паралимпиады

Российская спортсменка Анна Миленина завоевала седьмую золотую медаль на Паралимпийских играх, которые проходят в эти дни в южнокорейском Пхёнчхане.

В гонке биатлонисток в классе «стоя» на 12,5 км Миленина стала лучшей, преодолев дистанцию с двумя промахами на четырех огневых рубежах. В этой же гонке россиянка Екатерина Румянцева завоевала серебряную медаль.

Анна Миленина ранее завоевала на Паралимпиаде-2018 пять золотых медалей в лыжных гонках и одну в биатлоне.

Напомним, на Паралимпийских играх, которые завершатся 18 марта, российские паралимпийцы выступают в нейтральном статусе.

В активе российских спортсменов на данный момент семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали.