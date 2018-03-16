Российская биатлонистка завоевала еще одно золото Паралимпиады

Россиянка Михалина Лысова завоевала золото в забеге биатлонистов на 12,5 км среди спортсменов с нарушением зрения на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Интерфакс».

Время спортсменки – 37 минут 42,6 секунды. На четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха.

Лысова стала шестикратной паралимпийской чемпионкой. На ее счету две золотые медали в лыжных гонках и четыре – в биатлоне. На играх в Пхёнчхане Лысова завоевала две золотые медали.

Паралимпиада-2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 18 марта. Российская команда выступает под нейтральным флагом.