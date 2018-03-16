Российские биатлонисты завоевали три медали в седьмой день Паралимпиады

Биатлонисты из России, выступающие на Паралимпийских играх в Южной Корее в нейтральном статусе, в седьмой соревновательный день выиграли два золота и три серебра.

В гонке на 12,5 километра среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе «стоя» вновь отличились Анна Миленина, которая заняла первое место, и Екатерина Румянцева, финишировавшая второй. Ранее они также заняли два первых места в биатлоне на дистанции шесть и 10 километров и в лыжных гонках на 15 километров. Тогда все три золота взяла Румянцева, а Милениной досталось три серебра. Миленина также стала паралимпийской чемпионкой в лыжном спринте.

Ещё одно золото России принесла Михалина Лысова, которая выиграла в биатлонной гонке на 12,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения. Ранее на Паралимпиаде она уже завоевала по золотой, серебряной и бронзовой медали.

По итогам семи дней российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выиграли 20 наград: восемь золотых, столько же серебряных и четыре бронзы. От лидеров общекомандного зачёта команды США отечественные атлеты отстают всего на одну серебряную и две бронзовые медали.

Яндекс.Дзенв Telegram

Лавров пошутил о своем падении на сцене

Евросоюз ошибочно обнародовал своё будущее «решение» по Сирии

Министр обороны Британии предостерёг от новых поспешных действий в отношении России