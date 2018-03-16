Российские дипломаты покинут Британию 20 марта

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко рассказал, что 23 российских дипломата, решение о высылке которых приняли британские власти в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, покинут Великобританию 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Яковенко уточнил, что вместе с дипломатами уезжают члены их семей, всего около 80 человек.

При этом российский посол назвал активно распространяемой легендой заявления британских властей о том, что высылаемые — незаявленные сотрудники разведслужб: «Конечно, это полная глупость. 40% состава посольства должно уехать. Конечно, никакого отношения к незаконной деятельности они не имеют. Это все просто выдумки и глупости. Это все призвано обслуживать эту колоссальную провокацию, которую организовали, скорее всего, британские спецслужбы, но это дело все было поддержано правительством».

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мог исходить лично от президента России Владимира Путина. В Кремле это обвинение назвали «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличий».