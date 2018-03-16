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Русофобский фашизм? Армия Эстонии пытается скрыть стрельбу в русского солдата в части, где служат нацисты


Добавлено: 16 мар 2018 в 04:35, Категория: Новости на сегодня
Русофобский фашизм? Армия Эстонии пытается скрыть стрельбу в русского солдата в части, где служат нацисты

Как ранее сообщала «Русская Весна», в эстонской армии процветает фашизм и дискриминация русскоязычного населения страны. В Куперьяновском батальоне эстонские военные маршируют под песню об убийствах русских. Теперь разразился новый скандал: появилась информация, что в этой части из-за издевательств по национальному признаку попытался бежать русский парень. По солдату был открыт огонь и он получил ранение.

При попытке узнать обстоятельства данного инцидента журналисты Sputnik Эстония обратились в военные структуры и тут началось самое интересное, приводим рассказа издания полностью.

Вместо того чтобы напрямую ответить на вопросы об обстоятельствах полученного солдатом-срочником огнестрельного ранения, глава отдела прессы Сил обороны Эстонии майор Арво Йыэсалу разослал свой комментарий вместе с вопросами в эстонские СМИ, кроме, собственно, самого Sputnik Эстония.

История со странным огнестрельным ранением солдата-срочника Куперьяновского пехотного батальона 2-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии, полученным им 1 марта на территории военного городка Таара, получила неожиданное продолжение благодаря главе отдела прессы эстонской армии майору Арво Йыэсалу.

Мечта о шраме или попытка к бегству

14 марта ряд эстонских изданий со ссылкой на данные военного руководства опубликовал версию случившегося инцидента, гласившую, что молодой человек сам выстрелил себе в плечо, так как всегда мечтал иметь на теле шрам от пулевого ранения. Эту версию раненый юноша якобы сам рассказал врачам, полицейским и своему военному начальству.


Военнослужащий Куперьяновского батальона

Однако Sputnik Эстония получил сразу из нескольких источников информацию, которая отличалась от изложенной с подачи военного начальства версии про юношескую мечту о пулевом шраме. С целью проверить полученную информацию Sputnik Эстония обратился с уточняющими вопросами в Министерство обороны, Силы обороны, 2-ю пехотную бригаду, военную полицию и армейскую медслужбу, как того и требует общепринятая международная практика и журналистская этика.

В попытке проверить информацию

В своем официальном запросе Sputnik Эстония просил ответить компетентные органы, насколько соответствует действительности полученная информация о том, что молодой человек не стрелял в себя сам ради заветного пулевого шрама, а получил ранение в результате открытого по нему огня при попытке самовольно покинуть расположение воинской части.

Кроме того, Sputnik Эстония просил уточнить, насколько верны сведения о том, что причиной попытки побега солдата из Куперьяновского батальона стала созданная там нездоровая психологическая атмосфера вокруг русскоязычных солдат, не владеющих эстонским языком.

Беспочвенные обвинения

Как оказалось, общепринятые в мире журналистики этические правила в Эстонии разделяют отнюдь не все. Вместо того чтобы напрямую, утвердительно либо отрицательно ответить Sputnik Эстония, глава отдела прессы Сил обороны Эстонии майор Арво Йыэсалу зачем-то разослал свой комментарий по поводу полученного им официального запроса во все эстонские СМИ, кроме, собственно, самого Sputnik Эстония.

Майор Йыэсалу сообщил в своем разосланном комментарии, что «пропагандистский канал Sputnik начинает очередную кампанию, чтобы спровоцировать раскол между живущими в Эстонии людьми и разжечь межнациональную рознь как в обществе, так и в Силах обороны». По словам майора, Sputnik отправил в Силы обороны и в Министерство обороны вопросы, которые содержат «ложные обвинения и утверждения».

Сами и распространили

Характерно, что вопреки своему собственному утверждению о том, что Sputnik «пытается начать распространение пропагандистской лжи», информацию о возможной дискриминации русскоязычных солдат в эстонской армии майор Йыэсалу распространил сам, разослав по СМИ Эстонии вместе со своим комментарием и вопросы Sputnik Эстония.

Майор Йыэсалу пишет о том, что «ни одно из утверждений Sputnik не соответствует действительности». В действительности же не соответствует действительности утверждение самого Йыэсалу о том, что Sputnik Эстония что-то утверждал, ибо в отправленном ему письме были лишь вопросы, а само понятие вопроса исключает утверждение или обвинение.

Разосланные майором Йыэсалу комментарии по поводу запроса Sputnik Эстония вместе с его утверждениями о том, что «пропагандистский канал» Sputnik начал «распространение пропагандистской лжи», вопреки общепринятой журналистской этике оперативно опубликовали несколько эстонских СМИ, в частности государственный пропагандистский канал ERR (12:39 15.03.18), негосударственное пропагандистское издание Postimees и затем несколько других СМИ.

Кроме того, портал ERR привел в качестве примера «лжи» от Sputnik Эстония историю с «Песней лесных братьев» про убийство «русских тибла», которая предлагалась в качестве строевой в 1-й пехотной бригаде Сил обороны Эстонии. Между тем факт такого предложения официально подтвердили в Силах обороны Эстонии.

Sputnik альтернативную версию не оглашал

Примечательно, что к моменту публикации в эстонских СМИ обвинений в адрес Sputnik Эстония, на портале самого Sputnik Эстония не было никакой альтернативной информации о возможных обстоятельствах получения огнестрельного ранения солдатом-срочником. Также не было информации о возможных проблемах русскоязычных солдат в Куперьяновском батальоне.

В результате болезненная тема о возможной дискриминации русскоязычных военнослужащих в этом батальоне и альтернативная версия ранения солдата-срочника получили огласку с подачи пресс-службы Сил обороны и эстонских СМИ.

Sputnik Эстония уже писал, что вечером 1 марта, по сообщению ERR, срочнослужащий Куперьяновского пехотного батальона 2-й пехотной бригады нанес себе огнестрельное ранение. Инцидент произошел на территории военного городка Таара под Выру. Раненому солдату первая помощь была оказана сразу на месте, после чего он был доставлен в больницу Маарьямыйза. Чтобы спасти его жизнь, потребовалось около литра крови.

По свидетельству бывших военнослужащих эстонской армии, Куперьяновский пехотный батальон имеет в Силах обороны Эстонии репутацию местного «спецназа». К физической подготовке его призывников предъявляются более строгие требования, а обучение ведется по усиленной программе.

Олег Леонтьев



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Добавлено: 16 мар 2018 в 04:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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