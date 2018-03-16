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Русские солидарны с МИД Британии: Мы тоже мечтаем увидеть посадки олигархов из России


Добавлено: 16 мар 2018 в 13:08, Категория: Политика
Русские солидарны с МИД Британии: Мы тоже мечтаем увидеть посадки олигархов из России

"Британцы хотят увидеть аресты имущества олигархов из России" - заявил министр иностранных дел Британии Джонсон. С территории России в ответ на заявление министра раздались бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Граждане России тоже хотят видеть экспроприации, аресты и ещё, желательно, посадки. Особенно тех, кто жутко недоволен Россией и кому стыдно быть русскими, как дочке российского банкира Тинькова.

Скажу сразу, не всем, живущим в НАТО, стыдно быть русскими. Предлагаю "алаверды" комментарии русских Латвии под демаршем этой гражданки России:

Министра иностранных дел Британии пытается перещеголять министр обороны. Он выждал, пока Газпром разместил в Лондоне евробонды на 750 млн евро, после чего заявил, что Россия должна уйти и заткнуться.

Предполагаю, что данное пожелание также будет поддержано гражданами России. Уйти и заткнуть, наконец, ту самую газовую соску, к которой присосались гордые бритты, переправив объемы на внутренний рынок, где не газифицированы ещё более 30% населенных пунктов.

Эту инициативу, кстати, полностью поддерживает немецкая канцлерина, объявившая, что Германия к 2050 году

1) откажется от российского газа

2) станет полностью шариатским государством (это Меркель не сказала, это уже я за нее добавил, ибо всё к тому идёт...)

Однако вернёмся к министру Джонсону и его искреннему желанию порадовать граждан России публичным обнулением жуликов, сбежавшим в Британию с наворованным и уже готовым "мучаться - пыль глотать", как и обещал им президент РФ.

Вот думаю, может быть какой-то "флэш-моб" провести? Может как-то морально-материально поддержать министра в его таком благородном деле? Нельзя оставить не завершенным столь благородное начинание! Одним словом Джонсон-Джонсон! Шайбу! Шайбу!!... Пусть теперь песня "Я уеду жить в Лондон" звучит как приговор.

Всем остальным британцам также не стоит мешать копать яму для России. Они ведь так и не поняли, что русские давно приноровились использовать такие ямы, как окоп...

https://cont.ws/@sevariga/883435



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Добавлено: 16 мар 2018 в 13:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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