СБУ напомнило об уголовной ответственности за участие в выборах президента РФ

СБУ призывает всех граждан Украины, проживающих в аннексированном Крыму, воздержаться от участия в незаконных выборах президента РФ.

Служба безопасности Украины предупреждает граждан Украины об уголовной ответственности за участие в организации и содействии проведению незаконных выборов президента РФ в аннексированном Крыму. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

«Установлено, что отдельные граждане Украины по предварительному сговору между собой осуществляют организацию на аннексированной территории Украины — Автономной Республике Крым — незаконных выборов президента РФ. Своими действиями они сознательно оказывают помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины, направленной в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности нашей страны», — говорится в сообщении.

В частности, силовики исследуют незаконную деятельность главы так называемой центральной избирательной комиссии в аннексированном Крыму в проведении незаконных выборов президента РФ на территории украинского полуострова.

По данным СБУ, злоумышленнику уже сообщено о подозрении в незаконном проведении и организации так называемого «референдума» на территории АР Крым, выборов в законодательные органы Крыма и города Севастополя и муниципальных выборов с целью формирования незаконных органов власти в 2014 году, а также выборов в Госдуму РФ в 2016 году.