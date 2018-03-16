Селена Гомес и Джастин Бибер сходили на службу в церковь после сообщений об их временном расставании

Селена Гомес и Джастин Бибер

25-летняя Селена Гомес и 24-летний Джастин Бибер, которые решили взять паузу в своих отношениях, как сообщают инсайдеры, были замечены в среду вечером в одной и той же церкви в Беверли-Хиллз, однако пришли туда они по раздельности.

Очевидцы отметили, что Бибер приехал на службу вместе со своим приятелем и выглядел озабоченным. Селена же, наоборот, казалась счастливой и не скрывала улыбку.

Селена Гомес

Как ранее сообщили западные СМИ, расстаться на время влюбленные решили из-за повышенного внимания к их персонам со стороны общественности.

Они оба сказали, что были буквально перегружены излишним вниманием и давлением общества. Селена и Джастин обязательно будут вместе, просто им нужно немного отдохнуть друг от друга,

— сообщил инсайдер.

Селене, если верить очевидцам, временная разлука с Джастином пока идет только на пользу — слезы в подушку она не льет. А вот певец, по словам его близких, из-за расставания с возлюбленной переживает довольно сильно.

Селена Гомес и Джастин Бибер