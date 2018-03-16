Семья Немцова отказалась участвовать в открытии таблички на его доме

Дочь политика Бориса Немцова Жанна сообщила «Коммерсанту», что его семья не намерена участвовать в открытии таблички на его доме по инициативе кандидата в президенты Ксении Собчак.

Причиной отказа матери политика Дины Немцовой, сестры и брата стало нежелание выказывать солидарность с нижегородскими активистами, арестованными на 20 суток за участие в марше памяти Немцова. К тому же родственников политика смутил «выбор даты — это политическое мероприятие перед выборами».

«Нам не нравится, что память моего отца используется в политическом действе»,— заявила Немцова.

В конце февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после просьбы Ксении Собчак принял решение разрешить установку памятной доски на доме Немцова.

Активисты основанного Борисом Немцовым движения «Солидарность» заявили, что не примут участия в церемонии открытия мемориальной доски на доме, где жил политик. Один из руководителей движения Илья Яшин пояснил, что расценивает открытие как агитационное мероприятие предвыборной кампании.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве.