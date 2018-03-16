Штат российской дипмиссии в Лондоне сократят на 40%

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что российская дипмиссия в Лондоне будет сокращена более чем на треть в связи с высылкой дипломатов по решению британских властей. Об этом сообщает «Россия 24».

«Без всякого сомнения, это окажет серьезное воздействие на работу посольства. Это примерно сокращение персонала на 40%», - заявил Яковенко.

По его словам, значительная часть российских дипломатов, выдворяемых Лондоном, уезжает на следующей неделе.

15 марта Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия в скором времени вышлет из страны британских дипломатов в ответ на действия Великобритании.

На этой неделе британские власти приняли решение выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Отравление, как заявили британские специалисты, было произведено с помощью редкого нервно-паралитического яда «Новичок», который разрабатывали в СССР. В Москве отрицают причастность к попытке убийства.