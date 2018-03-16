Штраф за нарушения при переезде железной дороги решили поднять в пять раз

Правительство РФ разработало и 16 марта внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий пятикратное увеличение штрафов за нарушение правил пересечения железнодорожных переездов автотранспортом.

Как уточняется в тексте документа, опубликованном на сайте кабмина, сумма штрафа после повышения достигнет 5 тысяч рублей (вместо нынешней 1 тысячи рублей). Для этого необходимо внести поправки в статью 12.10 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

По мнению разработчиков законопроекта, действующее наказание не соотносится с мерой «общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути». Отметим, что при наличии «отягчающих обстоятельств» — выезде на ж/д переезд при закрытии шлагбаума или красном сигнале семафора — помимо штрафа предусмотрено лишение прав на 3-6 месяцев в первый раз и до 1 года «рецидивистам».

Разработкой законопроекта занималось министерство транспорта, отреагировав таким образом на участившиеся в последние годы ДТП на железнодорожных переездах. Так, в октябре 19 человек погибли во Владимирской области при столкновении поезда с застрявшим на путям пассажирским автобусом.