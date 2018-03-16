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Siemens обещал продать две турбины для Грозненской ТЭС


Добавлено: 16 мар 2018 в 21:42, Категория: Новости на сегодня
Siemens обещал продать две турбины для Грозненской ТЭС

Немецкий концерн Siemens поставит «Газпрому» две газовые турбины для установки на Грозненской ТЭС. Об этом главы двух компаний Джо Кэзер и Алексей Миллер договорились на встрече в Санкт-Петербурге, передает РБК со ссылкой на пресс-релиз российского газового гиганта.

«Особое внимание было уделено поставке оборудования для Грозненской ТЭС. Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 году», — говорится в пресс-релизе.

О закупке турбин Siemens для Грознеской ТЭС сообщали еще три года назад — по итогам конкурса на поставку оборудования для строящейся электростанции (ее возводит «Газпром энергохолдинг»). Изначально предполагалось, что будут приобретены паровые турбины, теперь же стороны договорились о газовых.



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Добавлено: 16 мар 2018 в 21:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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