СКР выяснит обстоятельства покушения на Юлию Скрипаль и убийства Глушкова

Следственный комитет России готов к совместной работе по этим делам с компетентными органами Великобритании.

Представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в пятницу, 16 марта, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на россиянку Юлию Скрипаль и убийства бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Николая Глушкова в Лондоне. По ее словам, расследовать дела будут не только в соответствии с требованиями законодательства РФ, но и нормами международного права.

Следствие планирует привлечь экспертов и работать вместе с британскими компетентными органами. Юлию Скрипаль отравили в городе Солсбери. Сейчас она лежит в больнице. Врачи оценили ее состояние как критическое.

#Лавров: Мы ждем от Соединенного Королевства официального обращения, задействования процедур КЗХО. Нам же говорят, что заявление Премьер-министра Т.Мэй и вызов нашего посла к Министру иностранных дел это и есть официальное обращение. Это не такhttps://t.co/ewchIJ9wR7 pic.twitter.com/Gjzx8RiLk9

— МИД России ???????? (@MID_RF) March 15, 2018