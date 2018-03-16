СМИ сообщили о романе певицы Зары и депутата Леонида Слуцкого

Леонид Слуцкий

Сегодня на канале "Дождь" в программе Анны Монгайт "Женщины сверху" вышел репортаж, посвященный личной жизни 46-летнего депутата Госдумы Леонида Слуцкого: источники "Дождя" утверждают, что политика связывают романтические отношения с 34-летней певицей Зарой. Именно благодаря этому романа Зара, по мнению СМИ, так много достигла на сцене и на международно-политической арене — она дает сольный концерт в Кремле, выступает на военной базе в Сирии, получает награду "Заслуженная артистка России" из рук президента Владимира Путина, становится его доверенным лицом... Кстати, именно после того как Заре присудили звание "Заслуженной артистки", в сети впервые и появились слухи о романе Зары и Слуцкого, однако официального подтверждения эта информация, естественно, не получила. Сейчас к паре снова приковано повышенное внимание, ведь Слуцкий оказался российским Харви Вайнштейном: сразу три журналистки пожаловались в прокуратуру на домогательства с его стороны. Дело приняло нешуточный оборот, история получила такую огласку, что даже официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о неподобающем поведении политика. Сегодня Слуцкий продолжает оставаться главным ньюсмейкером: возмущенные женщины устраивают пикеты (Собчак, к слову, в числе участников) против политика, а Рамзан Кадыров высказывается в его поддержку. Разбираемся в ситуации.

Леонид СлуцкийЗара

Откровения жертв

Первой, кто решился рассказать о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого, оказалась Екатерина Котрикадзе, заместитель главного редактора телеканала RTVI. 28 февраля она поделилась своей историей, которая произошла семь лет назад, когда она работала на тбилисском телевидении. Тогда журналистка приехала в Москву с целью взять интервью у влиятельного депутата Госдумы. По словам Котрикадзе, Слуцкий пригласил ее в свой кабинет, после чего запер дверь и прижал девушку к стене.

Затем он стал меня трогать, пытался поцеловать... Я вырвалась и убежала,

— рассказала Котрикадзе.

Екатерина Котрикадзе

Спустя день в эфире программы "Здесь и сейчас" прозвучал рассказ продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук:

Леонид Эдуардович, здравствуйте. Вот уже несколько дней вы с удивительным упорством отрицаете вашу вину. Истории девушек, моих коллег, пострадавших от ваших домогательств называете бредом. Мол, это все предвыборная провокация, а истории-то анонимные, кто им поверит? Ну что ж, Леонид Эдуардович, придется выходить из тени.

Одна из трех девушек, рассказавших на условиях анонимности о ваших домогательствах, — это я. Осенью 14-го года я приглашала вас к нам в эфир в новости. Вы пришли и вели себя, кстати, вполне прилично. Но потом, когда начала вас звать уже в другую программу, вы "тыкали", скабрезно шутили и отвечали, что придете в студию, только если я пойду с вами на ужин.Я не реагировала, и, надо отдать вам должное, в эфир вы все-таки пришли. Как только вы зашли в студию, вы почти сразу же проявили себя — силой пытались меня поцеловать, пытались трогать, вели себя грубо и назойливо. Мне было неприятно и страшно. Теперь у меня к вам только один вопрос: вы и сейчас будете все отрицать?

Дарья Жук

С того момента миновал почти месяц и о себе дала знать третья жертва Слуцкого — корреспондент русской службы "Би-би-си" Фарида Рустамова. 24 марта журналистка обнародовала свидетельства о домогательствах депутата.

Как рассказала Рустамова, в кабинет к Слуцкому она пришла, чтобы взять небольшое интервью о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, однако вместо комментария она получила предложение уйти из журналистики, бросить своего бойфренда и стать любовницей главы комитета Госдумы по международным делам. В качестве подтверждения своих слов Рустамова предоставила диктофонную запись разговора.

Давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился,

— сказал Слуцкий Рустамовой, а после, по ее словам, он приблизился к ней и:

Провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх. И немедленно отскочил.

Когда же Рустамова упрекнула депутата в том, что он распускает руки, он ей ответил, что если и распускает, то "чуть-чуть".

Л.С.: Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки — это некрасивое выражение.Ф.Р.: Но вы это делаете!Л.С.: Я это делаю красиво.

Фарида Рустамова

Спустя некоторое время в СМИ появился комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая рассказала, что после форума в Санкт-Петербурге Слуцкий публично говорил вещи, которые ей были неприятны.

Дальше я познакомилась с ним лично и тогда повторила, что мне не очень приятно, что он мне сказал. После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем... Я этот вопрос решила здесь и сейчас, и я тогда ему дала понять, что мне это неприятно,

— сказала Захарова.

Отрицание

Сам Леонид Слуцкий все обвинения в сексуальных домогательствах отрицает. Более того, депутат пригрозил "Дождю", опубликовавшему материал с его "разоблачением", судебными разбирательствами. "Вбросы", "дешевая низкопробная провокация", "грязная информационная кампания" — так отозвался Слуцкий о статье.

Когда невозможно придраться по существу работы, появляются подобные провокации. Для "Дождя", впрочем, это обычная практика.Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберется в ситуации и даст предельно жесткую оценку авторам этого поклепа,— написал Слуцкий на своей странице в Facebook.

При этом в Международный женский день посредством все той же социальной сети депутат обратился к российским девушкам с целью поздравить и... извиниться. Пожелав им крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья, он написал:

Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу.

Пикеты

В тот же день, 8 марта, у здания Государственной думы в Москве прошла серия одиночных пикетов, участники которых потребовали провести расследование случаев сексуальных домогательств члена фракции ЛДПР Леонида Слуцкого:

Господин Слуцкий, мы не оставим это просто так, не дадим замолчать и забыть факты сексуального харассмента и призовем вас и ваших коллег, которые вас покрывают и высмеивают жертв, к ответу.

На улицу с плакатами "Господин Слуцкий. "Чуть-чуть" тоже считается! и "Господин Володин, боитесь расследовать домогательства в Думе? Если да, то меняйте работу" вышли журналисты и активисты Amnesty International. В частности, к участникам пикета примкнула Ксения Собчак, эмоционально высказавшаяся насчет скандала со Слуцким:

Я только что вернулась от Государственной думы, где сразу по возвращению из Иркутска участвовала в пикете против сексуальных домогательств, за отставку депутата Слуцкого, против действий руководства Госдумы, покрывающего этого пожилого развратника. Очень символично, что скандал разгорелся именно к празднику 8 Марта, посвященному борьбе женщин за свои права. И круто, что теперь есть запись его домогательств, сделанная журналисткой BBC!Высказывания председателя Госдумы Володина в защиту Слуцкого столь откровенно бессовестны, что не оставляют уже никаких сомнений в его истинных взглядах. Они даже хуже, чем заявления самого Слуцкого. Заявление женщин, подвергшихся домогательствам сластолюбивого депутата, он назвал провокацией. "Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу", — после такой издевательской реплики продолжать диалог с господином Володиным уже не имеет смысла. Поэтому я обращаюсь не к нему, а к его избирателям и избирательницам.

Ксения Собчак

Если господин Володин считает, что обращение женщин в Госдуму с требованием расследовать документированные случаи сексуальных домогательств — это политическая провокация, то менять работу пора именно ему. Это под его руководством высший орган законодательной власти в стране утратил последние остатки своей репутации, превратившись в глазах народа в сборище нечистых на руку политиканов, некомпетентных дилетантов и сластолюбивых извращенцев. Это он, а не подвергшиеся домогательствам журналистки, в преддверии президентских выборов провоцирует народное возмущение омерзительными сексистскими репликами и откровенным нежеланием выполнить свой депутатский долг. Депутаты Госдумы с такими сомнительными представлениями о депутатской этике и о своей ответственности перед избирателями должны быть лишены мандатов. Неужели мы позволим им и дальше позорить страну и ее конституционную законодательную власть? Я требую, чтобы депутат Слуцкий и председатель Госдумы Володин сложили с себя полномочия немедленно,

— написала Собчак на своей странице в Instagram.

Поддержка Кадырова

Вчера же в центре внимания оказался глава Чечни Рамзан Кадыров, который поддержал Слуцкого. Как он написал в Twitter, обвинения в домогательствах в адрес депутата Госдумы — "полный бред".

Чем все кончится

Предсказать финал этой истории трудно, как и то, чем обернется скандал для Зары. Может быть, общественно-политическую деятельность певицы эта ситуация и не затронет, но на романтические отношения с Леонидом Слуцким, если они есть, повлияет совершенно точно.