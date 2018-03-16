СМИ сообщили о задержании шести человек из-за беспорядков в Мадриде

Шесть человек задержаны в Мадриде в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими в центре испанской столицы после гибели выходца из Африки, передает агентство Efe.Как сообщил агентству представитель управления полиции Мадрида, все задержанные являются гражданами Испании, среди них одна женщина и один несовершеннолетний.Ранее сообщалось, что 35-летний выходец из Сенегала Маме Мбаге скончался от сердечной недостаточности. Однако очевидцы и знакомые мужчины заявляют, что его гибель наступила в результате погони, которую стражи порядка устроили за уличными торговцами, одним из которых был погибший. Сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.