СМИ узнали о скорой отставке советника Трампа по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп решил заменить своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

По некоторым отзывам, американский президент жаловался, что генерал-лейтенант Макмастер занимает по многим вопросам слишком жесткую позицию.

По данным собеседников агентства, президент не собирается увольнять советника немедленно и в настоящее время рассматривает несколько кандидатур на его пост. Дональд Трамп не хочет унижать Макмастера и тщательно подбирает ему сильную замену, утверждают источники.

Один из собеседников Reuters утверждает, что Трамп, в частности, изучает возможность назначения на этот пост экс-посла США в Организации Объединенных Наций Джона Болтона и начальника штаба Совета национальной безопасности Кита Келлога.

Белый дом на запрос Reuters не ответил.

Напомним, после увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона 13 марта Дональд Трамп заявил, что отставки на этом не заканчиваются.