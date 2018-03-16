Собчак выступила на открытии мемориальной таблички в честь Немцова

Мемориальная табличка в честь убитого политика Бориса Немцова установлена на стене дома, где он жил, на Малой Ордынке в центре Москвы. Процесс установки транслировала на своем канале в YouTube кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, которой и принадлежала инициатива размещения памятного знака.

Выступая на церемонии открытия, политик подчеркнула, что эту акцию не удалось бы организовать без «Парнаса», «Солидарности» и «Немцова моста». Собчак уточнила, что дата установки таблички была выбрана вынужденно: согласие от всех жильцов дома получено лишь накануне, а завтра никаких акций проводить нельзя, поскольку перед выборами объявляется «день тишины».

Кроме Собчак на церемонии выступил сын Бориса Немцова — Антон Немцов. Дочь политика Жанна ранее сообщила, что она и другие близкие убитого не планируют участвовать в акции, которую считают «политическим мероприятием перед выборами». На открытие таблички не пришли и соратники Немцова по «Солидарности», включая Илью Яшина.