Сочинения древнего врача Галена читают при помощи рентгеновского излучения

Сотрудники Национальной ускорительной лаботории SLAC, принадлежащей министерству энергетики США и Стэнфордскому университету, занялись исследованием древнего манускрипта, пытаясь прочесть отрывки из сочинения римского врача II века н. э. Галена. Задача эта не так проста, ведь рукопись представляет собой палимпсест, то есть текст Галена был соскоблен с листов пергамента, а поверх написан другой текст.

Манускрипт был в начале 1900-х годов вывезен в Германию из монастыря святой Екатерины на Синае. Его текст содержал псалмы в переводе на сирийский язык и был записан в XI веке. Скрытый текст – медицинское сочинение Галена – был записан значительно раньше, в VI веке. Он тоже представляет собой сирийский перевод.

Чаще всего прочитать стертый текст палимпсеста удается при помощи съемки в ультрафиолетовом свете или мультиспектральной съемки, которая усиливает контраст между областями пергамента, где имеются стертые чернила, и теми, где их нет. В этом случае исследователи воспользовались тем, что чернила VI и XI веков по-разному реагируют на высокоэнергетические рентгеновские лучи. Возможность применить этот метод им дал Стэнфордский синхротронный источник излучения (Stanford Synchrotron Radiation Lightsource), работающий в Национальной ускорительной лаборатории SLAC. Исследовательская группа разместила в социальной сети Facebook видео с рассказом о своей работе.

Гален написал сотни работ (два его сочинения представляют собой библиографические справочники его собственных трудов). Писал он по-гречески, но некоторые его работы сохранились только в переводах на другие языки: латынь, арабский, сирийский, древнеармянский, иврит. Наиболее полное издание сочинений Галена, выпущенное в 1821–1833 годах историком медицины Карлом Кюном, состоит из 22 томов и включает 122 отдельных произведения. Но со времен Кюна ученые обнаружили в древних рукописях несколько ранее неизвестных трудов Галена. Палимпсест, который исследуют сейчас в Стэнфорде, содержит сочинение «О простых лекарствах» (De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus), на протяжении веков служившее основным фармацевтическим пособием в Европе. В нем Гален в алфавитном порядке перечисляет 473 вещества растительного, животного и минерального происхождения и рассказывает об их медицинском применении. Рукописи с сирийскими переводами отдельных частей этого труда известны ученым давно, но нынешний манускрипт оказывается не только самым древним сирийским переводом этой книги, но и вообще самым древним известным памятником с фрагментами ее текста. После завершения работы ученые планируют опубликовать онлайн все 26 страниц, на которых найден галеновский текст, чтобы сделать их доступными для коллег.

Сотрудники Национальной ускорительной лаборатории не в первый раз участвуют в исследовании древних памятников. Ранее мы рассказывали, как Стэнфордский синхротронный источник излучения используют для исследования изображений на античных вазах.