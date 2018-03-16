Тревожность поможет пережить сердечный приступ

Авторы нового исследования подчеркивают выгоду тревожности, поскольку она повышает шансы на выживание при сердечном приступе. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Research in Cardiology.В предыдущих исследованиях ученые выдвинули гипотезу, что беспокойство может помочь людям принимать правильные решения, лучше справляться со стрессовыми ситуациями и даже вести более здоровый образ жизни. Авторы нового исследования обнаружили, что люди с тревожностью быстрее обращаются за медицинской помощью при сердечном приступе.Зачастую изнурительное, тревожное расстройство является психическим заболеванием и многие больные неохотно обращаются за помощью, поскольку считают, что их состояние не является «реальным», если оно не имеет физические симптомы. Но если вы склонны к беспокойству и ругаете себя за это, вы должны знать, что ваше беспокойство иногда может вам помочь.Новое исследование, проведенное профессором Карлом-Хайнцем Ладвигом (Karl-Heinz Ladwig) из Мюнхенского технического университета (Technical University of Munich) в Германии, использовало данные пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда. Исследователи изучили информацию о 619 пациентах с сердечным приступом и проанализировали такие показатели, как время, когда они прибыли в больницу, и как их состояние стабилизировалось.Из 619 пациентов у 12% наблюдалось тревожное расстройство, они быстрее реагировали на сердечные приступы и попали в больницу раньше. Фактически, женщины с тревожным расстройством попали в больницу через 112 минут после начала сердечного приступа, тогда как женщины, не имеющие тревожное расстройство, на 2 часа позже обращались за медицинской помощью.У мужчин влияние беспокойства также было заметно, хотя и не как у женщин. Мужчины с тревожным расстройством получали лечение раньше на 48 минут. Как объясняет профессор Ладвиг, каждые полчаса жизненно важны для выживания при сердечном приступе. По иронии, тревожность в первую очередь увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.«Лица с тревожным расстройством подвергаются большему риску сердечного приступа, но с большей вероятностью выживают», — говорит профессор Ладвиг. «Наши данные выявили важный фактор — лица с тревожным расстройством реагируют быстрее. Таким образом, одна болезнь может помочь защитить от другой серьезной болезни».