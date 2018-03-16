Турция «поздравила» Крым заявлением о незаконности присоединения к России

Министерство иностранных дел Турции опубликовало на официальном сайте заявление, приуроченное к четвертой годовщине вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Напомним, полуостров присоединился к России по результатам референдума в марте 2014 года.

Однако в МИДе Турции полагают, что «Крымский полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Российской Федерацией», а произошло это «в результате нелегитимного референдума» (цитаты по РИА Новости).

Турецкое внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что не признает «положение дел, сформировавшееся де-факто в результате этой акции, проведенной в нарушение норм международного права», выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины и обещает «внимательно следить за ситуацией в Крыму» — в частности, за «положением крымско-татарских турок».

Отметим, Украина, как и большинство стран Запада, не признает итоги крымского референдума, а полуостров считает по-прежнему своей территорией, временно оккупированной Россией.