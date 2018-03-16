У Эллы Памфиловой лопнуло терпение из-за нарушений в ходе агитации

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова посетовала на колоссальное количество нарушений в ходе агитации перед президентскими выборами. «Это серьезный блок, он постоянно в зоне нашего внимания. Я думаю, по некоторым аспектам наше терпение лопнуло, там будут довольно серьезные выводы», — цитирует ее ТАСС.

Большое число нарушений, по словам Памфиловой, связано с тем, что власти на местах прибегают к административному ресурсу. По таким фактам в ЦИК поступило 471 обращение из 5,5 тысячи. Проверив жалобы, Центризбирком направил 46 обращений губернаторам, 28 — в федеральные органы исполнительной власти, 60 — в МВД, Следственный комитет и прокуратуру для дальнейшего расследования.

Лидерами по количеству нарушений стали обе столицы, Подмосковье и Ленобласть, Чувашия, Ставропольский край, Ростовская, Челябинская и Кемеровская области, Мордовия и Марий Эл. «Особое внимание у нас Кемеровской области, мне даже пришлось телеграмму на главу региона направить», — добавила Памфилова. По ее словам, всем перечисленным регионам ЦИК уделит «особое внимание» 18 марта.

В пример глава Центризбиркома привела случай, зафиксированный в Ленинградской области: там сотрудников бюджетного учреждения вынуждали в воскресенье явиться на работу с паспортами и заявлениями о голосовании на ближайшем избирательном участке, после чего хотели организованными группами отправить голосовать под контролем непосредственных начальников.

«Ряд учреждений решил объявить 18 марта рабочим днем с соответствующей оплатой или предоставлением дополнительного выходного дня. Срочно в прокуратуру!» — возмутилась Памфилова.