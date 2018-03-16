Ученые доказали неоспоримый вред ожирения

Ученые Университета Глазго опровергли так называемый "парадокс ожирения", согласно которому лишний вес может быть полезным для сердца. Соответствующее исследование опубликовано в журнале European Heart Journal.Специалисты проанализировали медицинские показатели 296 тысяч 535 европейцев среднего возраста и выяснили, что превышение нормального индекса массы тела в 22-23 килограмма на квадратный метр роста связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.При этом вероятность возникновения недомоганий составила 13 процентов на каждые лишние 5,2 килограмма на квадратный метр роста у женщин и 4,3 килограмма — у мужчин.Ученые подчеркивают, что исследование опровергает гипотезу о том, что ожирение не влияет на вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также может каким-либо образом ее снизить. Только нормальная масса тела минимизирует риск возникновения таких заболеваний.