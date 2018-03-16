Угостились «витаминками»: в петербургской школе произошло массовое отравление детей

Новости сегодня – 16 марта. В одной из школ Санкт-Петербурга, в Выборгском районе, произошло массовое отравление детей.

В общей сложности 16 детей – учащихся возрастом 13-15 лет были госпитализированы с признаками отравления. «Скорая» приехала быстро, и вскоре пострадавшие были осмотрены и опрошены. Школьники жаловались на общую слабость и тошноту, однако судорог и потерь сознания зафиксировано не было. Вызывало беспокойство то, что в карету корой помощи пострадавших отводили «под руки» - так высказались очевидцы.

Медики зафиксировали отравления неизвестным веществом. На данный момент четверо школьников находятся под досмотром родителей, остальные 12 все еще находятся в детской больнице им. Филатова. При этом трое детей лежат в реанимационном отделении.

Представители СК по Петербургу провели опрос детей, в ходе которого выяснилось, что неизвестные таблетки в школу принесла одноклассница учащихся. Она угощала ими сверстников, говоря, что это «витаминки». Сама девочка воздержалась от употребления этих таблеток, так же, как еще пять учеников. Не известно, была ли она в курсе, «витаминки» это, или нет.

Со слов очевидцев, вместе со «скорой» на территорию школы прибыла и полиция. Полицейские забрали подозреваемую с собой, для беседы с инспектором по делам несовершеннолетних в детской комнате полиции.

В школу также были вызваны родители всех отравившихся детей, а со всем классом была проведена профилактическая беседа. Расследование продолжается.