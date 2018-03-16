Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев планирует порвать экономические отношения с Москвой.

По его словам, Киев намерен прекратить действие программы российско-украинского экономического сотрудничества, заключенной в 2011 году. Владимир Гройсман объяснил, что правительство страны хочет переориентировать украинскую экономику от привязи, которую «постоянно навязывала Россия».

Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України. pic.twitter.com/smAt65Bztu

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 16, 2018