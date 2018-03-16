Украина рвет экономические отношения с Россией

16 марта Владимир Гройсман, являющийся премьером-министром Украины, заявил о намерении прекратить отношения в экономической сфере с Россией.

По заявлению Гройсмана в интервью телеканалу «112 Украина», украинское правительство намерено расторгнуть экономическое сотрудничество с РФ. Однако, по мнению гендиректора финансово-банковского совета, СНГ Павла Нефидова, в такой истории не будет победителей.

«Наша политика заключается в том, чтобы максимально развивать собственную экономику, и будем ограничивать и ликвидировать сотрудничество с государством-агрессором», – поясняет премьер.

Теперь Киев занимается поиском экономического интереса на стороне Запада.

Между Украиной и РФ программа экономического сотрудничества приходилась на 2011–2020 гг., а именно торговля и защита инвестиций, платёжно-расчётные операции, свободное передвижение граждан одной и другой страны и т. п.

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