Ультраполярное вторжение: Москву накроют аномальные морозы

Феноменальные морозы, какие бывают в середине марта раз в 18 лет, ожидаются в Московском регионе в выходные, температура воздуха опустится до минус 22 градусов.

Об этом сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью будет до минус 17 — минус 22, днем минус 5 — минус 10.

Такие холодные вторжения к середине марта случаются в Москве не чаще, чем один раз в 18 лет. Это феноменальное похолодание», — сказал Тишковец.

Он отметил, что в Москве температура опустится до минус 17 — минус 20 градусов, а в области — до минус 22 градусов.

«Такие январские температуры даже круче, чем в разгар зимы. Это настоящие зимние морозы», — добавил собеседник агентства.