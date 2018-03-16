Новости сегодня, 16.03. 2018: управляющие компании лишают права сбора коммунальных платежей – СМИ

Коммерческие организации, осуществляющие доверительное управление имуществом других физических и юридических лиц, переданным в соответствии с договором доверительного управления, в будущем лишат права собирать деньги с жильцов за воду, электричество и тепло.

Жители многоквартирных домов смогут оплачивать коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО) по прямым договорам.

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовили в Госдуме ко второму чтению.

Сейчас жители производят оплату через управляющие компании (в том числе ТСЖ), которые, в свою очередь, перечисляют полученные средства в РСО. Если поправки будут приняты, управляющие компании смогут заниматься сбором денег только лишь за свою работу и услуги: содержание и текущий ремонт дома.