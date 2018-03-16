В Дагестане объявлен в розыск врио министра строительства и ЖКХ

Дагестан, последние новости – 16 марта. Врио министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан Ибрагим Казибеков объявлен в розыск. Об этом стало известно из заявления на встрече с журналистами врио главы Дагестана Владимира Васильева.

Ранее была озвучена информация о том, что в здании республиканского Минстроя, а также в доме Ибрагима Казибекова состоялись обыски. Ведомством и его руководителем заинтересовались представители правоохранительных органов по подозрению в связи с махинациями с земельными участками и незаконным строительством.

В данный момент на территории Республики проводит работу специальная комиссия из представителей силовых ведомств, которая призвана дать оценку «состоянию законности» в данном субъекте РФ.