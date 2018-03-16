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» » В драке с фанатами перед матчем ЦСКА и «Лиона» пострадали восемь полицейских

В драке с фанатами перед матчем ЦСКА и «Лиона» пострадали восемь полицейских


Добавлено: 16 мар 2018 в 04:43, Категория: Новости на сегодня
В драке с фанатами перед матчем ЦСКА и «Лиона» пострадали восемь полицейских

Перед матчем Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА произошла массовая драка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Беспорядки случились возле входа на территорию лионского стадиона «Стад де Люмьер». По словам очевидцев, болельщики футбольных клубов хотели устроить драку. Полицейские применили слезоточивый газ против них.

По другой версии, болельщики ЦСК не участвовали в драке. Стычка случилась между местными футбольными фанатами и правоохранителями.

По предварительным данным, пострадали восемь сотрудников полиции. Трое болельщиков были задержаны.

В ответном матче 1/8 финала российский ЦСКА на выезде обыграл «Лион» со счётом 3:2.



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Добавлено: 16 мар 2018 в 04:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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