В Госдуме ответили на решение Украины не пускать россиян на выборы президента

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT рассказал, что планы МВД Украины не пускать российских граждан в консульства и посольство России 18 марта для голосования на выборах президента свидетельствуют о том, что для Киева ничего не значат европейские ценности.

«К власти на Украине пришли люди, для которых этих ценностей не существует. Если они занимают позицию, не позволяя россиянам высказаться на выборах президента России, то, значит, ничего общего с демократией и европейскими ценностями это иметь не может», — сказал он.

Новиков также добавил, что мировое сообщество должно дать соответствующую оценку действиям Украины, которая фактически не позволяет россиянам выразить свою гражданскую позицию.

«Европейцы должны прийти к соответствующим выводам. Если они этого не сделают, то это будет ещё одним признаком того, что в Брюсселе и во всех европейских столицах тема демократии также не является приоритетной и они готовы прощать всё тем, кто согласен реализовывать цели неблаговидные, но отвечающие интересам европейского истеблишмента», — заключил депутат.

Как ранее сообщала «Русская Весна», министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что россиян не пустят в дипломатические учреждения для голосования на выборах президента России 18 марта.