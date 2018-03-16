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В Китае издадут миллион книг Хокинга


Добавлено: 16 мар 2018 в 02:15, Категория: Общество
В Китае издадут миллион книг Хокинга
Китайский издательский дом Hunan Science and Technology Press после смерти знаменитого английского физика-теоретика Стивена Хокинга получил заказ на публикацию одного миллиона экземпляров его книг, сообщает агентство Синьхуа.

По словам представителя издательского дома, который является единственным в Китае издателем работ Хокинга на упрощенном китайском языке, смерть ученого вновь привлекла внимание к его книгам, что привело к резкому увеличению заказов.
Многие книги Хокинга уже распроданы в китайских интернет-магазинах, и покупатели могут сделать только предзаказ.

Издательский дом в Китае впервые опубликовал книгу Хокинга "Краткая история времени" в 1992 году, а в следующие 26 лет было издано еще более 10 работ ученого. Издатель планируют в будущем опубликовать еще больше книг Хокинга, чтобы дать возможность китайским читателям познакомиться с его мыслями и с его харизмой.

Хокинг трижды посещал Китай, встречался с китайскими руководителями и даже бывал на Великой китайской стене.
Всемирно известный английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался утром в среду на 77-м году жизни. Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги "Краткая история времени", которая разошлась 10-миллионным тиражом. Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей. Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.


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Добавлено: 16 мар 2018 в 02:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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