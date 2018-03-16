В Москве простились с народным артистом СССР Олегом Табаковым

Вчера в Московском художественном театре имени Чехова простились с его художественным руководителем, народным артистом СССР Олегом Табаковым.

На церемонию прощания пришла вся театральная Москва - многочисленные поклонники, которых собралось более тысячи человек, коллеги, друзья и ученики великого актера, режиссера и педагога. Среди них - актеры Евгений Миронов, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Максим Матвеев, Филипп Янковский, режиссер Константин Богомолов. Почтить память Табакова также пришли художественный руководитель Геликон-оперы Дмитрий Бертман, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, гендиректор «Большого театра» Владимир Урин, а также ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Посетил панихиду и президент России Владимир Путин - он возложил к гробу бордовые розы и высказал слова соболезнования вдове актера Марине Зудиной, пишет "Газета.ru".

Рядом с Зудиной весь день находились ее дети от Олега Табакова - сын Павел и дочь Маша, а также сын режиссера от первого брака. Первая супруга артиста Людмила Крылова и их дочь Александра на похороны не пришли.

Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Напомним, Олег Табаков скончался 12 марта после продолжительной болезни в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.