Руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов сообщил РИА Новости о срыве 37-й сессии Совета ООН по правам человека, посвященного нарушению Украиной прав крымчан.

Александр Молохов не исключил, что заседание могли отменить в связи с позицией украинской делегации, которая и раньше пыталась его сорвать. Официально сессия была отменена из-за забастовки персонала.

«Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы», — добавил Молохов.

Ранее он сообщал о готовящихся в украинские суды и в Европейский суд по правам человека десятках исков с требованием возместить крымчанам ущерб из-за энергетической блокады полуострова Киевом.