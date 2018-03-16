В России ученые создали наноструктуры, ускоряющие работу электроники (ИНФОГРАФИКА)

Показать меню
Актуально
Путину пообещали открыть автодвижение по Крымскому мосту в мае - 17:34 Путину пообещали открыть автодвижение по Крымскому мосту в мае YouTube нашел способ борьбы с «конспирологией» в видеороликах - 17:34 YouTube нашел способ борьбы с «конспирологией» в видеороликах Женщины VI века с искусственно вытянутыми черепами выходили замуж за иноземцев - 17:34 Женщины VI века с искусственно вытянутыми черепами выходили замуж за иноземцев Полиция предотвратила нападение на Меркель - 17:35 Полиция предотвратила нападение на Меркель Прототип российского ветряка получил Гран-при выставки инноваций в Валенсии - 17:35 Прототип российского ветряка получил Гран-при выставки инноваций в Валенсии В НАТО призвали РФ полностью раскрыть программу «Новичок» - 17:35 В НАТО призвали РФ полностью раскрыть программу «Новичок» Итальянские фанаты подняли на трибунах флаги ДНР (ВИДЕО) - 17:36 Итальянские фанаты подняли на трибунах флаги ДНР (ВИДЕО) Настя Лисова рассказала о семейных прогулках - 17:42 Настя Лисова рассказала о семейных прогулках В Ульяновской области на совместных учениях ВДВ российские и белорусские - 17:49 В Ульяновской области на совместных учениях ВДВ российские и белорусские спецназовцы впервые выполнят высотное десантирование Мы высылаем российских дипломатов, - Тереза Мэй - 18:00 Мы высылаем российских дипломатов, - Тереза Мэй Путин прибыл в Симферополь, где осмотрит новый терминал аэропорта - 18:01 Путин прибыл в Симферополь, где осмотрит новый терминал аэропорта Киркоров и команда ювелирной выставки проголосуют на президентских выборах РФ в - 18:14 Киркоров и команда ювелирной выставки проголосуют на президентских выборах РФ в Литве Платформа кредитования счетов-фактур - Invox Finance - 18:16 Платформа кредитования счетов-фактур - Invox Finance Томшин стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU - 18:21 Томшин стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU В истории просто нет прецедентов: НАТО сделало громкое заявление по отравлению - 18:28 В истории просто нет прецедентов: НАТО сделало громкое заявление по отравлению Скрипаля Удивительное шоу Филиппа Киркорова в Мэдисон-Сквер-Гардене - 18:33 Удивительное шоу Филиппа Киркорова в Мэдисон-Сквер-Гардене Кадыров вступился за депутата Слуцкого - 18:34 Кадыров вступился за депутата Слуцкого
» » В России ученые создали наноструктуры, ускоряющие работу электроники (ИНФОГРАФИКА)

В России ученые создали наноструктуры, ускоряющие работу электроники (ИНФОГРАФИКА)


Добавлено: 16 мар 2018 в 15:35,
В России ученые создали наноструктуры, ускоряющие работу электроники (ИНФОГРАФИКА)

Ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в сотрудничестве со специалистами Института физики металлов СО РАН разработали и изучили наногетероструктуры на основе арсенида галлия, способные повысить быстродействие высокочастотных микросхем.

Гетероструктура представляет собой выращенный на подложке слоистый материал из различных полупроводников, обычно используемых в электронике. Современный «квантовый дизайн» позволяет создавать их с теми свойствами, которых требует производство новейших электронных приборов.

Быстродействие приборов можно улучшить, повышая содержание индия в «активном» токоведущем слое материала.

Увеличение содержания индия позволяет уменьшить массу электронов в структуре, а также увеличить их скорость, поэтому возрастает и быстродействие электронных приборов. Однако это осложняется механическим напряжением кристаллической решётки у прилежащих слоёв.


Так художник представляет себе наноструктуры, которые ускоряют работу электроники © Иллюстрация РИА Новости. Алина Полянина

Физики из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» решили проблему, нарастив толстый «переходный» слой и постепенно увеличивая содержание индия в составе активного слоя. В итоге ученые довели его почти до 100% при минимуме механических напряжений.

Рост образцов проводился методом эпитаксии — послойного выращивания кристаллически совершенных полупроводников на «виртуальной подложке», у которой при росте переходного слоя постепенно меняется параметр кристаллической решетки.

Ученые подобрали оптимальные условия для выращивания: температуру подложки, конструкцию переходного слоя, толщину и состав активного слоя. Поэтому структуры получились высокого качества, с малым рассеянием электронов и малой (всего 2 нанометра) шероховатостью поверхности.

Электронные свойства созданных в НИЯУ МИФИ образцов измерили специалисты ИФМ СО РАН. Для этого они провели исследования при низких температурах (от 1,8 Кельвинов или -271,35 °С) в сильном магнитном поле. Это позволило наблюдать в активном слое квантовые эффекты, связанные с высоким содержанием индия, в частности, колебания магнетосопротивления и квантовый эффект Холла (КЭХ), за открытие которого в 1985 году была вручена Нобелевская премия по физике.

По мнению специалистов, данные российских ученых, опубликованные в научном журнале «Journal of Magnetism and Magnetic Materials», позволяют прояснить особенности проявления КЭХ в современных наноструктурах.

«Это, в первую очередь, фундаментальное исследование, — поясняет один из авторов статьи, доцент кафедры физики конденсированных сред НИЯУ МИФИ Иван Васильевский. — Однако мы видим и потенциал его прикладного применения.

Он обусловлен, прежде всего, тем, что подобные структуры имеют высокую подвижность электронов и обеспечивают высокие (до 200 ГГц) частоты работы транзисторов и микросхем».



Материалы по теме:

Ученые Сибири разработали технологию мгновенного определения вирусов
Российские физики создали модель материала для «плаща-невидимки»
Ученые МФТИ открыли дорогу к созданию быстрых «плазмонных» чипов
Материал, заменяющий межпозвоночные диски, создали ученые из Томска
Добавлено: 16 мар 2018 в 15:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Сейм Литвы может повысить зарплаты сотрудников спецслужб

Сейм Литвы может повысить зарплаты сотрудников спецслужб

Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным

Олега Табакова похоронили рядом с Броневым и Зельдиным

Захарова ответила британскому министру на предложение «отойти и заткнуться»

Захарова ответила британскому министру на предложение «отойти и заткнуться»

Роструд запустил собственный вариант LinkedIn?

Роструд запустил собственный вариант LinkedIn?

Загрузка...



Лента новостей
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман - 14:50 Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — ГройсманУченые доказали неоспоримый вред ожирения - 14:22 Ученые доказали неоспоримый вред ожиренияСемья Немцова отказалась участвовать в открытии таблички на его доме - 14:21 Семья Немцова отказалась участвовать в открытии таблички на его домеПесков прокомментировал ответ России на расширение санкций США - 14:21 Песков прокомментировал ответ России на расширение санкций СШАРоссия пообещала оказать мощнейшее давление на Великобританию - 14:21 Россия пообещала оказать мощнейшее давление на ВеликобританиюВ ООН сорвали заседание о нарушении Украиной прав крымчан? - 14:21 В ООН сорвали заседание о нарушении Украиной прав крымчан?Дума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ - 14:21 Дума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭЭксгумированные останки Сальвадора Дали захоронили - 14:21 Эксгумированные останки Сальвадора Дали захоронилиИстория кофе с древних времен до наших дней - 14:10 История кофе с древних времен до наших днейФутбольное кладбище»: появились удручающие фото стадиона «Донбасс Арена» - 14:08 Футбольное кладбище»: появились удручающие фото стадиона «Донбасс Арена»Огнеметчики полка РХБ защиты Южного военного округа под Волгоградом начали обучение на современном - 14:07 Огнеметчики полка РХБ защиты Южного военного округа под Волгоградом начали обучение на современном тренажере «Янычар»Американский экономист о грядущей войне США и Китая - 14:01 Американский экономист о грядущей войне США и КитаяЗрада: делегация из Финляндии предложила установить безвизовый режим и прямое авиасообщение с Крымом - 13:49 Зрада: делегация из Финляндии предложила установить безвизовый режим и прямое авиасообщение с КрымомСМИ сообщили о романе певицы Зары и депутата Леонида Слуцкого - 13:43 СМИ сообщили о романе певицы Зары и депутата Леонида Слуцкого
Последние новости
Песенный наказ Владимиру Путину - 16:43 Песенный наказ Владимиру Путину Меджлис угрожает Киеву из-за российского Крыма - 16:35 Меджлис угрожает Киеву из-за российского Крыма Мощное землетрясение произошло на Алтае - 16:25 Мощное землетрясение произошло на Алтае Какой интернет лучше в загородный дом - 16:17 Какой интернет лучше в загородный дом Зенитчики ВДВ десантировались в тыл условного противника под городом Ейском на Кубани - 16:02 Зенитчики ВДВ десантировались в тыл условного противника под городом Ейском на Кубани В Донецке корь. В некоторых больницах объявлен карантин - 15:57 В Донецке корь. В некоторых больницах объявлен карантин Команда Навального в Великих Луках готовит провокации в день выборов - 15:56 Команда Навального в Великих Луках готовит провокации в день выборов Определен состав женской сборной России на эстафету в Холменколлене - 15:50 Определен состав женской сборной России на эстафету в Холменколлене Атака вандалов: на Закарпатье громили машины на венгерских номерах - 15:43 Атака вандалов: на Закарпатье громили машины на венгерских номерах FolleX ™ Social Crypto Exchange-это гораздо больше, чем просто "отличная идея" - 15:43 FolleX ™ Social Crypto Exchange-это гораздо больше, чем просто В киевском кафе найден мужчина с перерезанным горлом – СМИ - 15:28 В киевском кафе найден мужчина с перерезанным горлом – СМИ «Взбесившийся» подъемник покалечил туристов на горнолыжном курорте в Грузии (ФОТО, ВИДЕО) - 15:16 «Взбесившийся» подъемник покалечил туристов на горнолыжном курорте в Грузии (ФОТО, ВИДЕО) Управляющие компании лишают права сбора коммунальных платежей – СМИ - 15:08 Управляющие компании лишают права сбора коммунальных платежей – СМИ
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"