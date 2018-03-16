В США потребовали заблокировать проект «Северного потока — 2»

В США группа из 39 сенаторов отправила министру финансов Стивену Мнучину и первому замгоссекретаря Джону Салливану письмо с требованием заблокировать реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает в пятницу The Washington Examiner.

В обращении законодатели выразили обеспокоенность тем, что разработка проекта строительства трубопровода все еще продолжается.

«Мы выступаем против „Северного потока — 2“ и настаиваем на том, чтобы администрация президента США использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода», — говорится в послании.

Члены сената убеждены, что в случае реализации проекта «американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием со стороны России».

«Это будет шаг назад на пути диверсификации в Европе энергоисточников, поставщиков и маршрутов доставки. Нас тревожит то, что „Северный поток — 2“ подорвет экономику Украины и других стран в Центральной Европе, через территорию которых осуществляется транзит газа», — отмечается в документе.

В этой связи сенаторы призвали использовать подписанный президентом США Дональдом Трампом закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» «в усилиях по поддержке энергетической безопасности Европы».

«Этот год станет решающим для судьбы проекта «Северный поток — 2». Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с администрацией по дополнительным мерам, нацеленным на то, чтобы „Северный поток — 2“ никогда не был построен», — указывается в письме.

На пошлой неделе против «Северного потока-2» также выступили главы парламентов Литвы, Латвии, Польши, Молдавии и Украины, потребовав от других стран ЕС «активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка Евросоюза». Они назвали проект строительства газопровода политическим инструментом, который направлен на выработку зависимости ЕС от российского газа.

Ввод в строй расширения «Северного потока-2» намечен на конец 2019 года. Две нитки газопровода мощностью по 27,5 миллиарда кубических метров в год пройдут по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья ФРГ. Против реализации проекта выступает ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие начать экспорт голубого топлива в Европу.

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