В украинском футболе разгорается нешуточный скандал

Самой обсуждаемой темой по итогам матча Лиги Европы между киевским “Динамо” и “Лацио”, стал отказ защитника сборной Украины Евгения Хачериди выходить на замену вместо получившего травму Тамаша Кадара.По информации ресурса Footboom.com, поведение Хачериди может быть связано с серьезными задолженностями по заработной плате. Издание отмечает, что опытный защитник не получает зарплату в “Динамо” на протяжении последних семи месяцев.Напомним, что в конце мая у Хачериди заканчивается контракт с киевским клубом. Недавно агент футболиста не исключил, что его клиент может продолжить карьеру в России.